Promozione del Sora Calcio in Lega Pro, la Città festeggia il 30ennale del memorabile evento sportivo

La Città di Sora si prepara a celebrare un importante anniversario sportivo. Venerdì 27 maggio 2022 si terranno i festeggiamenti per il trentennale della promozione dell’A.S. Sora Calcio in Serie C. Il passaggio in Lega Pro della formazione bianconera avvenne nella stagione 1991/1992 e fu vissuto con immensa gioia da tutta la città. Il Sindaco Luca Di Stefano ha voluto inserire due momenti a ricordo di quella splendida vittoria all’interno del programma dei festeggiamenti in onore di Santa Restituta, Patrona della città di Sora. Venerdì 27 maggio, alle ore 17, presso lo Stadio “Tomei” si terrà la partita di calcio “Un sogno bianconero”. Sul manto erboso le vecchie glorie del “Sora 91/92” affronteranno l’Amministrazione Comunale Sora. L’ingresso alla partita è libero e gratuito. Alle ore 23.00, in Piazza Santa Restituta, il Sindaco Di Stefano premierà i campioni del Sora 91/92 e il Mister Claudio Di Pucchio. Nel corso della serata, presentata dai giornalisti Ilaria Paolisso e Sandro Cristini, saranno ripercorsi i momenti più salienti di quell’indimenticabile campionato, grazie ad interviste e contributi video.

COMUNICATO STAMPA