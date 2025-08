Promosso dall’Associazione Assoprom Italia, Viticuso celebra la “Giornata Internazionale dell’Amicizia”

Si è tenuta nel Comune di Viticuso presso il Centro Sociale promosso dall’Associazione culturale Assoprom Italia nel suo programma gli “Agorà dell’Amicizia”, una conferenza pubblica in occasione della “Giornata Internazionale dell’Amicizia” alla presenza delle autorità locali e cittadini. Si è voluto sottolineare il valore dell’amicizia come strumento di coesione sociale, dialogo e costruzione di comunità inclusive.

Ad aprire i lavori dopo i saluti del Presidente dell’Associazione promotrice Patrizio Rossi è stato l’On Mario Abbruzzese intervenuto come ospite speciale a titolo di amicizia, che ha evidenziato come «l’amicizia sia un valore universale che supera confini, differenze e generazioni. Oggi più che mai è fondamentale promuovere relazioni fondate sul rispetto e sulla collaborazione».

A seguire l’incontro moderato dal giornalista televisivo Erennio De Vita, Ministro Francescano dell’Ordine Secolare di Capua, ha visto protagonisti come relatori il Sindaco del Comune di Viticuso Vincenzo Iannetta, i parroci don Remo Marandola della parrocchia del Comune di Sant’Elia Fiumerapido, padre Manuel della parrocchia del Comune di Viticuso e padre Garcia della parrocchia del Comune di Acquafondata, i quali hanno posto l’attenzione sull’importanza delle relazioni amicali nello sviluppo personale, in particolare tra i giovani con l’intento di rafforzare la cooperazione territoriale in ambito sociale, culturale e formativo .

L’evento si è concluso con un momento musicale a cura del Maestro Donato Rivieccio che ha fatto da coronamento al conviviale, in un clima partecipato che ha rispecchiato lo spirito dell’iniziativa “Gli Agorà dell’Amicizia”.