Prolinesport e Lani, Armaducci al via del Rally del Brunello

Villamagna (Ch).Il team Proline Sport si presenta al Rally del Brunello con l’equipaggio Alessandro Lani, navigato da Gianni Amaducci, sulla nostra performante Renault Clio R3. Il pilota aveva già gareggiato con la nostra Clio R3 al 52° San Marino Rally, valido per il Campionato Italiano Rally. Questo ragazzo, con poche gare alle spalle, è salito per la prima volta sulla nostra vettura e stava portando a termine una vera e propria impresa. Nei primi due giri di prove, infatti, stava lottando per la testa della classifica delle 2 ruote motrici, riuscendo a tenere il passo di piloti ben più esperti e con vetture più competitive. Purtroppo, però, un problema di usura alla frizione ha compromesso parzialmente la prestazione. Ora partecipiamo al Rally del Brunello con la speranza di ottenere una bella performance e con l’obiettivo di permettere a questo ragazzo di dimostrare tutto il suo talento.

Comunicato stampa DRC sport management

📷 Cristian Bolognese