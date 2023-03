Progresso Fabraterno: “L’Amministrazione Caligiore imperterrita per la privatizzazione dei parcheggi ceccanesi”

L’Amministrazione Caligiore percorre imperterrita la strada della privatizzazione dei parcheggi ceccanesi.

Tramite una determina pubblicata il 13 marzo, l’Amministrazione ha affidato definitivamente l’installazione dei parcheggi alla ditta T.M.P. S.R.L., salvo riserva di legge.

Ci siamo opposti fin dall’inizio contro questo provvedimento ingiusto, insieme ai Consiglieri di minoranza e al centrosinistra ceccanese, tramite raccolte firme, interventi consiliari e manifestazioni.

L’Amministrazione dimostra di ignorare le esigenze dei cittadini ceccanesi, che hanno manifestato dissenso in molteplici occasioni.

Siamo sconcertati dall’atteggiamento di tutti i Consiglieri di maggioranza, i quali si dichiarano favorevoli a un intervento dannoso per la cittadinanza intera.

Il vasto e indiscriminato posizionamento di 734 strisce blu penalizzerà non solo i residenti, ma chiunque frequenti Ceccano.

Di fatto, questa disposizione rappresenterà una nuova tassa per la popolazione, data la scarsità di stalli gratuiti.

Infatti, si dovrà pagare per raggiungere luoghi di studio o di lavoro, per portare a termine commissioni ordinarie in attività commerciali, uffici pubblici e ambulatori medici, per recarsi presso le proprie abitazioni e nei luoghi di culto.

Noi continueremo a schierarci al fianco dei cittadini. Non accettiamo l’indifferenza.

Comunicato stampa Progresso Fabraterno

Foto archivio