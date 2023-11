Progresso Fabraterno, fiaccolata “Per Giulia e per tutte”: Grazie a tutte le persone che sono scese in strada”

All’indomani della fiaccolata “Per Giulia e per tutte” vogliamo ringraziare le centinaia di persone che sono scese con noi tra le strade della nostra città, per dire “NO” alla violenza di genere.

Un ringraziamento particolare va alla Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine per il sostegno e la collaborazione.

Ringraziamo tutte le associazioni che hanno manifestato insieme a noi, la Protezione Civile, Don Tonino, i Consiglieri e le Istituzioni presenti.

Abbiamo portato, tra le strade della nostra città, tutta la rabbia nel ricordare le donne che non sono più con noi e ci siamo commossi nell’ascoltare donne che, con coraggio, hanno condiviso le loro storie.

Abbiamo fatto e siamo stati il rumore, che non verrà dimenticato e che nessuno potrà mai silenziare. Per Giulia e per tutte.

COMUNICATO STAMPA