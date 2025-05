Progresso Fabraterno è pronto per amministrare Ceccano al fianco di Andrea Querqui.

Siamo un gruppo di giovani che è nato e si è sviluppato in autonomia, collaborando e trattando alla pari con le altre forze e con gli eletti della nostra area politica a tutti livelli, senza dover da loro dipendere in tutto e per tutto.Numerose le battaglie che abbiamo portato avanti negli ultimi cinque anni su settore giovanile, cultura, ambiente, sport, sociale… Tra questi non possiamo non citare la nostra opposizione alle strisce blu, le proposte di miglioramento della biblioteca comunale e della mediateca, la casa della cultura, le raccolte Plastic Free, la valorizzazione del campetto Protani… Queste proposte sono state già premiate dalla comunità in occasione delle elezioni per il Consiglio dei Giovani, vinte da soli contro tre liste di centrodestra, sostenute dall’intera maggioranza decaduta, e per le quali ci stiamo già attivando all’interno dello stesso Consiglio, ora siamo pronti a portarle nel Consiglio Comunale.Possiamo rivendicare con orgoglio di esserci sempre opposti con fermezza a Roberto Caligiore e di non avere nulla a che spartire né con lui né con chi ha amministrato assieme a lui e che la nostra azione amministrativa sarà all’insegna della trasparenza e dell’onestà, avendo come unico e solo fine il bene di Ceccano.Collaboreremo con tutti gli enti a prescindere dalla loro bandiera politica, perché la nostra città non ha bisogno di alcuna filiera partitica, che negli ultimi anni non ha portato alcun beneficio a Ceccano, ma di politici onesti, disposti a rappresentare nelle sedi la propria cittadinanza e non il proprio partito.Lo faremo al fianco di Andrea Querqui, il miglior candidato sindaco di questa tornata elettorale, per l’impegno portato avanti da consigliere d’opposizione, per le sue competenze politiche e professionali e per la sua indubbia onestà e trasparenza. Per tutti questi motivi il 25 e 26 maggio invitiamo tutta la cittadinanza a votare Progresso Fabraterno ed Andrea Querqui.

Comunicato stampa