Progresso Fabraterno: “Chiediamo per Ceccano una struttura museale adeguata”

Ceccano è una città ricca di potenziale.

Nel corso degli anni, sul nostro territorio sono stati rinvenuti numerosi reperti archeologici di epoca romana e oltre che meritano di essere custoditi e valorizzati.

Malgrado ciò, non è stato mai avviato un progetto concreto per istituire un museo, realtà che invece troviamo anche in Comuni della provincia molto più piccoli.

Gli oltre 5.800 reperti giacciono da anni nelle cantine di Palazzo Antonelli, nonostante siano già catalogati e consegnati al Comune dalla Sovrintendenza Archeologica per il Lazio.

Sarebbe giusto valorizzare anche il patrimonio storico-artistico già esposto: i mosaici romani di Palazzo Antonelli, il Castello dei Conti… Anche le chiese della città conservano tesori inestimabili, come il lapidario romano di Santa Maria a Fiume e la collezione Gizzi Patrignani di San Giovanni, con la cripta e gli affreschi della cappella medievale.

Progresso Fabraterno propone di unire tutte queste testimonianze, dal passato preromano ai resti delle ville imperiali, passando per le tracce di archeologia industriale ed etnografia, fino agli archivi e alle biblioteche antiche.

Un museo civico a Ceccano non sarebbe solo un luogo di conservazione, ma anche un centro di valorizzazione culturale e turistica per l’intera area.

Non possiamo permettere che questo immenso patrimonio resti confinato in depositi. È tempo di dare a Ceccano il museo che merita, per onorare la sua storia e costruire un futuro che valorizzi la sua identità.

Progresso Fabraterno