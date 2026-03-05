PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2028-2034, IL LAZIO: RISORSE GARANTITE E REGOLE SEMPLICI

Incontro a Bruxelles con il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto.

Il vicepresidente Angelilli: “Le sfide geopolitiche ed economiche richiedono una risposta europea decisa salvaguardando il ruolo forte delle regioni”.

Bilancio chiaro ed adeguato per tutte le regioni; rispetto delle specificità regionali nell’attuazione delle priorità strategiche europee; semplificazione delle regole e riduzione degli oneri amministrativi. Queste le priorità indicate dalla vicepresidente della Regione Lazio al vicepresidente esecutivo della Commissione Europea e responsabile delle Politiche di Coesione Raffaele Fitto.

Roberta Angelilli, su delega del presidente Francesco Rocca, ha guidato la delegazione della Regione Lazio a Bruxelles, dove si è tenuto un importante vertice tra le regioni aderenti a Power Regions of Europe e il vicepresidente esecutivo Fitto presso la sede dello Stato Libero della Baviera. Tema centrale del confronto la costruzione di una moderna politica di coesione 2028-2034.

«Sosteniamo pienamente il position paper delle Power Regions of Europe – ha dichiarato Angelilli – Le sfide geopolitiche ed economiche richiedono una risposta europea più forte, senza compromettere né indebolire il ruolo centrale delle regioni. La politica di coesione deve diventare più efficiente e concreta, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, garantendo che le politiche europee rimangano vicine a cittadini, imprese e territori. Serve una risposta europea più forte alle sfide geopolitiche ed economiche».

Tre sono i punti fondamentali evidenziati dalla Regione Lazio:

Un quadro finanziario chiaro e garantito – gli investimenti a lungo termine richiedono finanziamenti certi per tutte le regioni. Autonomia delle regioni – l’Europa definisce le priorità strategiche, ma le regioni devono trasformarle in risultati concreti, evitando un’eccessiva centralizzazione e una deriva burocratica. Regole chiare e semplici – minori oneri amministrativi e supporto tecnico della Commissione sono essenziali per garantire investimenti efficaci e crescita equilibrata.

Nel corso della missione a Bruxelles, la delegazione della Regione Lazio ha avuto una fitta agenda di incontri istituzionali. In mattinata la vicepresidente Angelilli ha avuto un lungo confronto con il Gabinetto della commissaria Ekaterina Zaharieva. In agenda anche gli incontri istituzionali con la DG competenti per difesa, spazio ed energia, con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea, con l’Agenzia ICE (Istituto per il Commercio Estero) e con Confindustria.

«Ringrazio il vicepresidente Fitto per avere rassicurato l’assemblea, sottolineando il suo impegno per mantenere le regioni al centro dell’agenda europea, rispetto alla riforma della politica di coesione e al dibattito sul quadro finanziario relativo alla programmazione europea 2028/2034 – conclude Angelilli – È stato inoltre apprezzato da tutti il metodo adottato dal vicepresidente Fitto: per la prima volta è stato avviato un dialogo strategico con le regioni, per condividere le strategie e rendere il territorio parte attiva del processo decisionale. Questo metodo è stato già utilizzato con successo per la riprogrammazione dei fondi europei della mid term review, con la Regione Lazio che grazie a questa grande opportunità realizzerà nuove progettualità per oltre 240 milioni di euro per housing sociale, competitività, efficientamento idrico».