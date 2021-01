Progetto Università Cassino, è nata la Scuderia Unicas – Formula Student Racing Team

Nonostante la pandemia e le aule semi deserte c’è una grandissima novità tra i banchi dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale o meglio, nei garage: è nata la Scuderia Unicas – Formula Student Racing Team.

La Scuderia Unicas è il team dell’università laziale che prenderà parte al campionato interuniversitario della Formula Student, una competizione di design ingegneristico che vede sfidarsi le università più importanti del territorio nazionale.

L’idea del progetto all’Unicas è partita da un gruppo di studenti di ingegneria appassionati di motorsport e con la voglia di mettere in pratica le conoscenze raccolte durante il percorso accademico i quali hanno proposto l’iniziativa al Magnifico Rettore Giovanni Betta che ha dichiarato: “ Sono molto orgoglioso di questo progetto per numerosi motivi: in primo luogo perché parte da una iniziativa degli studenti; poi perché è un progetto molto ambizioso e le sfide ambiziose sono importanti per i ragazzi e per l’Università, è un progetto che coinvolge ricerca avanzata ed applicata senza tralasciare l’aspetto della competizione sportiva – conclude il Rettore – Sono certo che sarà comunque un successo.”

Ovviamente entusiasti del progetto anche i docenti dell’area di ingegneria, primo fra tutti il Professor Giuseppe Tomasso, faculty advisor del progetto per il quale: “Il motorsport è da sempre un volano importante per l’innovazione tecnologica e per la sperimentazione delle nuove tecnologie. Il progetto di una Formula Student elettrica è la concreta testimonianza di come oggi l’elettrico non significhi solo “ecologico e pulito” ma anche “performante e divertente” – spiega il professore – Sono felice ed orgoglioso del fatto che un gruppo di nostri studenti abbia dato vita a questa iniziativa. Noi, come docenti e ricercatori, daremo tutto il nostro supporto a questo gruppo di magnifici ragazzi. Supporto, sia ben chiaro, finalizzato non solo a partecipare – conclude Tomasso – ma soprattutto a vincere”.

Molto positiva anche la risposta degli studenti dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale i quali hanno risposto già in più di 80 ragazzi all’invito dei colleghi. “La Scuderia Unicas nasce di nostra iniziativa – spiega Alberto Pagano, team leader della Scuderia – e siamo orgogliosi di essere portavoce di questo progetto tanto quanto della risposta che abbiamo ricevuto dagli studenti dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.

Il nostro team si batterà nei mesi a venire per riuscire a realizzare una vettura all’altezza delle nostre aspettative e che possa portare alto il nome dell’Università tra le migliori squadre d’Italia.

Ringraziamo – concludono i membri del direttivo – il Magnifico Rettore Giovanni Betta, il nostro Faculty Advisor Giuseppe Tomasso e tutti i professori che hanno deciso di darci una mano in questa avventura, senza di loro tutto questo non sarebbe possibile”.

In bocca al lupo, Scuderia Unicas!

COMUNICATO STAMPA