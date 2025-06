Progetto “Sulla Buona Strada”, partiti i lavori riqualificazione del manto stradale sulle SP 174 e SP 259 a Cassino

A seguito sopralluoghi effettuati dal Presidente Luca Di Stefano nelle scorse settimane, sono stati avviati i lavori di manutenzione stradale su alcune strade provinciali strategiche per il Comune di Cassino. Questi interventi rientrano nel progetto “Sulla Buona Strada” e hanno l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la percorribilità delle infrastrutture viarie locali. In particolare, sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale sulla via Filaro (SP 174) nel territorio di Cassino e sulla SP 269 “Olivella-Caira” (Cassino – Sant’Elia Fiumerapido che risultano quasi ultimati), come già annunciato appunto dal Presidente Di Stefano. Questi interventi vanno ad aggiungersi ad altri programmi di manutenzione in corso, contribuendo al concepimento di una rete stradale provinciale sempre più sicura e moderna.

Il Presidente Luca Di Stefano ha effettuato personalmente alcuni sopralluoghi prima dell’avvio dei cantieri, sottolineando l’importanza delle iniziative intraprese: «con questi lavori ci impegniamo a rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini» . Inoltre ha ribadito che «sulla sicurezza stradale non si può transigere» e che la manutenzione delle strade è una delle priorità dell’Amministrazione provinciale. Tali interventi sono quindi finalizzati a eliminare criticità note e a garantire agli utenti della arteria coinvolte condizioni di transito più confortevoli e sicure».

Il progetto “Sulla Buona Strada” si inserisce in una più ampia strategia della Provincia di Frosinone per la riqualificazione del reticolo viario locale. Con questa iniziativa si conferma l’impegno dell’Ente a garantire infrastrutture moderne, sicure ed efficienti per cittadini e imprese del territorio. La Provincia proseguirà nel monitoraggio delle strade e nell’investimento su opere analoghe, rispondendo così alle necessità di mobilità e sicurezza delle comunità locali.