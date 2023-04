Progetto Sora città sicura, videosorveglianza: l’amministrazione Di Stefano stipula convenzione con i Carabinieri

In merito al tema della percezione della Sicurezza urbana, è stato approvato dalla Giunta lo schema di convenzione tra l’amministrazione Comunale ed il Comando Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Sora per l’accesso al sistema di videosorveglianza appena installato nel centro città.

“La collaborazione tra i corpi dello Stato permetterà di rispondere meglio alle richieste di sicurezza che arrivano dal territorio” ha detto il sindaco Luca Di Stefano.

Il progetto “Sora Città Sicura” prende forma e consistenza. Soprattutto aumentano gli strumenti di prevenzione a disposizione delle forze dell’ordine. Dopo l’installazione delle videocamere di sorveglianza in diversi punti sensibili del territorio comunale, grazie a un valido progetto che ha così ottenuto un finanziamento pubblico, l’Amministrazione Di Stefano ora potenzia il sistema.

“Abbiamo voluto la videosorveglianza, spiega infatti il Primo Cittadino Di Stefano, per supportare le Forze dell’Ordine perché possano garantire e tutelare la sicurezza dei cittadini e dei beni pubblici. Fino ad oggi il sistema era accessibile soltanto dalla nostra Polizia Locale ma avevamo già previsto la condivisione tra le Forze dell’ordine, in uno spirito di efficace collaborazione istituzionale. Da qui nasce questa convenzione, il cui obiettivo è quello di adottare strategie congiunte, nel rispetto delle reciproche competenze, per migliorare la percezione di sicurezza nei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità, favorendo l’impiego di più Forze di Polizia per far fronte alle esigenze straordinarie del territorio”.

“Un altro importante aspetto, spiega ancora il Sindaco, riguarda la sorveglianza, in tempo reale, del flusso veicolare nelle zone del territorio in caso di particolari criticità, in caso di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica o anche per l’incolumità dei cittadini, compresi quelli che richiedono interventi di Protezione Civile”.

Conclude il primo cittadino: “Dopo l’installazione delle telecamere e l’adozione del nuovo Piano di Emergenza Comunale, la convenzione con il Comando dei Carabinieri di Sora rappresenta un ulteriore, fondamentale tassello che va ad arricchire un più generale progetto, volto a garantire la sicurezza dei concittadini, voluto sin da subito dalla nostra Amministrazione”.

COMUNICATO STAMPA

