PROGETTO SOCIALE D’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO, ATTRAVERSO STAGE FORMATIVI GRATUITI, DI RAGAZZI CON BISOGNI SPECIALI

“Dopo la sperimentazione del 1° anno, e’ ripartito in questi giorni il progetto sociale d’inserimento graduale nel mondo del lavoro di ragazzi con bisogni speciali, che li vedra’ per il 2° anno, in diversi ambienti di lavoro della Citta’, quali bar pasticceria, vivai, parrucchieri, supermercati, aziende in genere, segreterie scolastiche, Pro-Loco locale nonche’ presso l’amministrazione comunale.

Un’idea nata da diversi genitori soci e fondatori dell’associazione Idee dal Futuro, condivisa in primis dal sottoscritto e che ha trovato il favore, sin da subito, da parte di tutto il Consiglio comunale.

13 i ragazzi coinvolti, 3 in piu’ della 1° annualita’, che in questi giorni stanno cominciando la loro esperienza, e che saranno seguiti passo passo da tutor dell’associazione e referenti interni delle aziende ed enti ospitanti.

L’idea e’ nata sull’esigenza fisiologica di ogni ragazzo, che al termine del percorso scolastico, ha il diritto di trovare una collocazione precisa nella societa’, essere valorizzato e dare una naturale alternativa alle poche possibilita’ d’impegno che vengono offerte “oggigiorno”, se da un lato le categorie protette della legge 68/99 offrono una possibilita’, di fatto, alle disabilita’ motorie, quelle intellettive sono, sul campo, tagliate fuori; per quest’ultima casistica sarebbe necessario istituire la figura del tutor aziendale, un supporto per loro, ed anche per l’azienda ospitante, imprescindibile.

Con questo progetto sociale vogliamo dimostrare che tutto cio’ e’ possibile, ogni ragazzo va valorizzato per le sue potenzialita’. In bocca al lupo a loro, ai tutor ed alle aziende ed enti ospitanti”

Comunicato stampa Maurizio Berretta –Consigliere Comunale di Ferentino