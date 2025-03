Progetto scuole sicure: prosegue l’intensa attività della Polizia di Stato per garantire sicurezza agli studenti all’esterno degli edifici scolastici

Nell’ambito del progetto “scuole sicure” e del costante impegno della Polizia di Stato per la sicurezza dei più giovani, nella settimana in corso, il Questore dott. Pietro Morelli ha disposto servizi di controllo straordinario per monitorare la “situazione scuole” nella provincia.Sia nel Frusinate che nel Cassinate sono stati segnalati alla Prefettura due maggiorenni: nel primo caso per possesso di hashish, nel secondo caso marijuana.Nelle adiacenze di due istituti scolastici è stata rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente per oltre 9 grammi.I servizi proseguiranno nell’ottica di prevenire e contrastare ogni comportamento deviante tra i giovani; l’attività è resa possibile anche grazie all’importante collaborazione tra Polizia di Stato e Istituti scolastici, che si concretizza in frequenti interventi di personale qualificato nell’ambito del più ampio progetto di educazione alla legalità.

Foto archivio