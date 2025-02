Progetto “scuole sicure” della Polizia di Stato

Nell’ambito del progetto “scuole sicure” e del costante impegno della Polizia di Stato per la sicurezza dei più giovani anche nella settimana in corso sono stati disposti dal Questore dott. Pietro Morelli servizi di controllo straordinario che hanno interessato alcuni istituti scolastici ubicati a Ceccano e Sora, per prevenire l’utilizzo e lo spaccio delle sostanze stupefacenti tra gli studenti, all’interno degli ambienti scolastici.

Il progetto “Scuole Sicure” si inserisce in un più ampio contesto di iniziative promosse dalla Polizia di Stato e l’obbiettivo primario è quello di sensibilizzare i giovani alla cultura della legalità.

Nella città fabraterna l’attività è stata effettuata dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico con la preziosa collaborazione della Squadra Cinofili di Nettuno.

La stessa Squadra ha apportato il sempre valido contributo anche a Sora, coadiuvando gli agenti del locale Commissariato.

Attenzionate le zone adiacenti alla stazione ferroviaria, dove si concentrano numerosi studenti provenienti dalle zone limitrofe della città volsca.

L’attività è poi proseguita con i controlli di due istituti scolastici e successivamente del centro cittadino, dove nella circostanza è statodeferito all’A.G. un pusher.

FOTO ARCHIVIO