Progetto scuole sicure: controlli della Polizia di Stato contro la droga

Nell’ambito del progetto ministeriale “Scuole sicure”, finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, nella mattinata di ieri, la città di Cassino è stata interessata, come disposto dal Questore della Provincia di Frosinone, da un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare comportamenti illeciti nelle adiacenze dei plessi scolastici.
Partecipava al servizio oltre al personale del locale Commissariato, la squadra cinofila antidroga di Nettuno, con il cane Odina.
Nel corso dell’attività due sono state le persone segnalate amministrativamente alla competente Prefettura per possesso ad uso personale di stupefacente.
In particolare un soggetto è un collaboratore scolastico di un istituto attenzionato.
Ulteriori servizi legati al progetto verranno svolti in futuro ed interesseranno anche altri territori della provincia.