Progetto “Ossigeno 2022”: il Comune di Sora vince il bando della Regione Lazio

Ottimo risultato per l’Amministrazione Di Stefano: il “Progetto Ossigeno Diffuso Città di Sora” è stato finanziato dalla Regione Lazio. Lo annunciano con grande soddisfazione il Sindaco Luca Di Stefano ed il Consigliere delegato alle Attività di studio, analisi e coordinamento delle politiche ambientali ed energetiche Salvatore Lombardi. Il progetto del Comune di Sora è rientrato in graduatoria nell’ambito del bando regionale “Ossigeno”. “Oggi bisogna pensare agli alberi come ad una vera e propria infrastruttura di salute pubblica in grado di aiutare il benessere fisico e mentale dei cittadini. Grazie all’approvazione del nostro progetto, sarà possibile dare il via ad un vero e proprio piano di riqualificazione del verde urbano che interesserà l’intero territorio sorano con l’incremento della superficie a verde pubblico. Ciò ci consentirà di avere un miglioramento in termini di qualità dell’aria e di riduzione delle temperature torride che si raggiungono nel periodo estivo” dichiarano il Sindaco Di Stefano ed il Consigliere Lombardi. Su tutto il contesto urbano saranno introdotte ben 610 nuove piante tra arbustive e arboree ad alto fusto. Tra i principali aspetti trainanti del “Progetto Ossigeno Diffuso Città di Sora”, abbiamo: – riduzione della concentrazione di CO2 nella Città di Sora; – riduzione dell’inquinamento acustico; – mitigazione dell’inquinamento atmosferico: l’introduzione di nuove essenze vegetali contribuirà alla riduzione delle emissioni in atmosfera; – conservazione della biodiversità: il progetto prevede l’introduzione di varie essenze arbustive, arboree e forestali ricomprese nell’elenco Regionale delle essenze tutelate dalla L.R. n. 15/2000 sulla Biodiversità vegetale, tutte appartenenti all’Ambito 3.2 Appennino Lazio meridionale (M.ti Simbruini-Ernici, M.ti della Meta) delle Linea guida alla scelta di specie arboree e arbustive da utilizzare negli interventi di forestazione urbana e periurbana nel territorio della Regione Lazio; – incremento del contatto della cittadinanza con la natura e con il verde nel contesto urbano ed educazione ambientale con le scuole.

