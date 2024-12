Progetto Open Sport, domani a Sora parte il baskin

Prende il via domani a Sora il progetto Open Sport “Lo sport aperto a tutti”. Lo annunciano con grande soddisfazione il Consigliere Comunale delegato alla disabilità Salvatore Lombardi e la Consigliera Comunale delegata allo Sport Naike Maltese.Attraverso il Progetto Open Sport si stanno inaugurando sul nostro territorio diversi servizi sportivi gratuiti per bambini, ragazzi, adulti con diverse disabilità e fragilità. Il progetto ha come obiettivo quello di migliorare, attraverso lo sport, il livello di socializzazione e di inclusione dei soggetti più fragili: bambini/e, ragazzi/e, persone con disabilità, con difficoltà intellettivo relazionale o in situazioni di disagio. Open Sport è promosso da dieci enti ed è stato approvato dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con Sport e Salute S.p.A.Lo sport scelto dal Comune di Sora è il baskin. La parola baskin incarna perfettamente questo sport: una fusione di basket ed inclusione. Le regole del gioco sono state adattate per permettere a tutti di esprimersi.Le attività prenderanno il via presso il Palazzetto dello Sport Luca Polsinelli nella mattinata alle ore 10.00 e nel pomeriggio alle ore 15.00.L’obiettivo è quello di aiutare bambini e ragazzi con ogni tipo di abilità e bisogni particolari ad integrarsi nei gruppi sportivi del territorio attraverso la pratica del basket.

