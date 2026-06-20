Progetto NURISH: in Valle di Comino la sperimentazione di Acea Ato 5 su fitodepurazione e riuso idrico

Il progetto è stato presentato in un workshop a San Donato Val di Comino Frosinone, 19 giugno 2026 – Si è svolto ieri al Museo del ’900 di San Donato Val di Comino, il workshop promosso da Acea ATO 5 per presentare il progetto europeo NURISH, finanziato dal programma Horizon Europe e dedicato alla resilienza climatica e alla gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso soluzioni basate sulla natura. L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione da parte del territorio, con la presenza di numerosi sindaci e amministratori della Valle di Comino, rappresentanti di Legambiente, dell’Ordine degli Ingegneri e di altri stakeholder del mondo istituzionale, tecnico, associativo e imprenditoriale, che hanno seguito con interesse gli approfondimenti e il confronto sulle opportunità offerte dal progetto. Nel corso dell’incontro sono state illustrate le attività che interesseranno la Valle di Comino, individuata come area pilota per lo sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una gestione sempre più sostenibile delle risorse idriche e al rafforzamento della resilienza del territorio ai cambiamenti climatici. “Il progetto NURISH rappresenta un’importante opportunità per approfondire soluzioni innovative e sostenibili nella gestione del servizio idrico. La collaborazione con IRIDRA e la Comunità Europea e il coinvolgimento del territorio ci consentiranno di valutare l’applicabilità di tecnologie innovative e sostenibili, con l’obiettivo di sviluppare modelli replicabili anche in altri contesti gestiti da Acea ATO 5”, ha dichiarato Pietro Pugliese, Responsabile della Gestione Operativa di Acea ATO 5. Particolare attenzione è stata dedicata al coinvolgimento degli attori locali, elemento centrale del progetto NURISH, che punta a costruire percorsi condivisi tra enti pubblici, comunità, associazioni e operatori economici per favorire l’adozione di pratiche innovative e sostenibili. Il workshop ha rappresentato un importante momento di dialogo e collaborazione, confermando la volontà del territorio di essere protagonista nei processi di innovazione ambientale e di sviluppo sostenibile promossi a livello europeo.