PROGETTO NUOVO POLICLINICO, LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI, ALESSIA SAVO: “DOPO 25 ANNI PRENDE FORMA IL NUOVO UMBERTO I

“La presentazione del progetto per il nuovo Policlinico Umberto I rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della sanità regionale e conferma la volontà del presidente Francesco Rocca di imprimere una svolta concreta e attesa da oltre un quarto di secolo. Parliamo di un investimento da 1 miliardo di euro che consentirà di realizzare un’opera di rigenerazione profonda, capace di restituire alla Capitale e all’intero Paese un polo sanitario e universitario moderno, sostenibile e pienamente rispondente ai bisogni dei cittadini, dei professionisti e degli studenti”.Lo dichiara la presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali, Alessia Savo, commentando la presentazione ufficiale del progetto avvenuta ieri.“Il presidente Rocca – prosegue Savo – aveva già parlato di questo importante intervento nel corso dell’ultima seduta della Commissione, da me appositamente convocata, alla quale ha partecipato personalmente e nel corso della quale aveva annunciato l’imminente presentazione del progetto. Un confronto istituzionale che ha permesso di approfondire obiettivi, visione e tempistiche di un’opera strategica destinata a cambiare radicalmente l’assetto del più grande policlinico d’Europa”.“Il nuovo Umberto I – aggiunge – rappresenta un intervento di portata straordinaria: un monoblocco di 5 piani più uno interrato, destinato a sostituire gli attuali 51 padiglioni oggi esistenti, con percorsi più razionali e servizi integrati. Solo l’area diagnostica supererà i 15.000 metri quadrati, mentre l’intero quadrante sarà oggetto di una profonda rigenerazione urbana, con nuovi spazi verdi, percorsi pedonali, la pedonalizzazione di viale del Policlinico e un collegamento più diretto e funzionale con l’Università La Sapienza. Un progetto che dà vita a una vera e propria città della cura, della conoscenza e della ricerca, capace di integrare assistenza, formazione e innovazione”.“Ringrazio il presidente Rocca – conclude Savo – per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti della Commissione e per il lavoro portato avanti con determinazione che consentirà di avere un nuovo, moderno e più efficiente polo ospedaliero che la città di Roma e tutto il Lazio attendevano da oltre vent’anni. Perché è evidente che il nuovo Umberto I rappresenta un investimento strategico sulla salute e sul futuro del nostro sistema sanitario regionale. Un ringraziamento sentito va inoltre a tutte le istituzioni coinvolte in questo percorso per il lavoro condiviso e la collaborazione costante che rendono possibile un progetto di questa portata”.

In foto Alessia Savo