Progetto Martina del club all’IIS Reggio Nicolucci di Isola del Liri

Questa mattina è iniziato presso l’IIS “Reggio Nicolucci di Isola del Liri il Progetto Martina Organizzato dal Club Lion Sora-Isola del Liri-Arpino. Il progetto riguarda la prevenzione dei tumori ed è intitolato ad una giovane donna Martina morta a causa di un tumore diversi anni fa che prima di morire lasciò il messaggio “informare ed educare i giovani ad aver maggior cura della propria salute e maggiore attenzione per il proprio corpo”. Nell’incontro con ragazzi della II C, con la presenza della prof ssa Marika Viscogliosi, è intervenuto il Presidente del Club Prof Bernardo Maria Giovannone che ha illustrato ai ragazzi che i Lions sono un’associazione internazionale che si occupa di solidarietà ma anche di salvaguardia della salute e poi ha raccontato brevemente la storia di Martina che per una sottovalutazione della sua malattia in pochi mesi si è aggravata ed è scomparsa. Se ci fosse stata la giusta attenzione al piccolo nodulo che si era inizialmente manifestato al seno forse si sarebbe potuta salvare. La relazione scientifica sulla prevenzione dei tumori è stata tenuta dal Dott Elvio Quadrini che ha coinvolto e interessato gli studenti anche con delle slide molto significative concentrando il suo intervento sul corretto stile di vita, su una sana alimentazione e una moderata attività sportiva. Ha anche invitato gli studenti a consultare subito il medico in caso di una anomalia qualsiasi sul proprio corpo come la modifica di un neo, la comparsa di verruche o altre cose che prima non c’erano. Gli studenti molto attenti hanno posto al dottore diverse domande. Il progetto continuerà anche in altre classi nei prossimi giorni.

