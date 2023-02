Progetto Marina dei Lions Club all’Istituto Comprensivo Sora II

In questi giorni il nostro Club è stato ospitato dall’I.C Sora II per il tradizionale “Progetto Martina” grazie alla disponibilità e sensibilità della Dirigente Scolastica Maddalena Cioci e con la collaborazione della vicepreside Antonella De Geronimo, dei docenti e del personate ata. Il progetto consiste in un incontro con i ragazzi delle terze medie sulla prevenzione dei tumori. Infatti sono stati coinvolti nell’iniziativa le tre terze medie di Schito Vicenne e di Carnello. Il club era rappresentato dal Presidente Riziero Capuano e dal Segretario e Presidente della Zona della Provincia di Frosinone Bernardo Maria Giovannone. Dopo una breve introduzione per spiegare ai ragazzi cosa sono i Lions, quali attività svolgono , il loro ruolo nella comunità sociale, l’ impegno nella solidarietà e nell’aiuto alle persone in difficoltà e anche nella prevenzione delle malattie, è intervenuto il socio dottor Elvio Quadrini sul tema dell’incontro. Il dottore ha spiegato in modo efficace ed esaustivo ai ragazzi quale deve essere il corretto stile di vita . In particolare ha sottolineato che soprattutto per la l’alimentazione bisogna seguire la dieta mediterranea a base di pasta, pane, frutta e verdura, pesce, olio extra vergine di oliva. Ha anche precisato che non bisogna mangiare spesso la carne rossa ma preferire la carne bianca. Ha poi evidenziato che bisogna fare una sana attività fisica che è importantissima per la salute e il rafforzamento del sistema immunitario. Inoltre ha raccomandato ai ragazzi di eseguire controlli sanitari periodici. Gli alunni hanno seguito con attenzione, curiosità ed interesse e hanno richiesto al dottore anche molte informazioni. Il club continuerà questa attività anche in altre scuole perché è fondamentale fare la prevenzione soprattutto con le giovani generazioni.

Comunicato stampa a firma del Segretario del club e Responsabile della comunicazione, Bernardo Maria Giovannone

