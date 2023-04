Progetto Lions di Zona “Raccolta occhiali usati a premi tra le classi”

Comincia a concretizzarsi il Progetto di Zona “Raccolta occhiali usati a premi tra le classi delle varie scuole”. Infatti il club di Arce-Pontecorvo guidato dal suo Presidente Sabatino Ianniello, insieme agli altri soci, ha concluso il progetto e ha raccolto tra gli istituti del suo comprensorio, grazie alla disponibilità dei Dirigenti Scolastici, circa 400 paia di occhiali usati in collaborazione con il Presidente di Zona Bernardo Maria Giovannone che li ha ritirati e consegnati all’ottico Barone di Sora che ne curerà la sistemazione e poi li invierà nelle nazioni in cui vi è la necessità. Nei prossimi giorni anche il Club di Sora-Isola del Liri-Arpino coordinato dal Presidente Riziero Capuano, dal Presidente di Zona, dalla cerimoniera Franca Di Passio e gli altri soci ritirerà gli occhiali dall’I.C. Sora 2 che, grazie alla sensibilità della Dirigente Scolastica Maddalena Cioci e dei docenti, ha partecipato con i suoi alunni alla Raccolta a premi. Anche una classe dell’I.C. Sora 3 ha raccolto e consegnato un po’ di occhiali con la disponibilità di una docente e della Dirigente Scolastica Marcella Petricca. Nei prossimi giorni anche i soci del Club della Val Di Comino parteciperanno all’iniziativa con Il Presidente Domenico D’Antona e la disponibiltà della Dirigente Scolastica Angela Bianchi. Anche gli altri clubs di Frosinone e Cassino rispettivamente con i Presidenti Roberto Boccardi e Francesca Rosso si stanno attivando per tale raccolta. I clubs conferiranno un premio in materiale didattico alle classi che si sono maggiormente distinte in questo service utilissimo per bambini ed adulti che in nazioni lontane non riescono a comprarsi nemmeno un paio di occhiali per svolgere normali attività quotidiane.

Il Presidente di Zona Lions (Provincia di Frosinone) Bernardo Maria Giovannone

COMUNICATO STAMPA