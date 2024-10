Progetto istutuzione ambito territoriale unico del servizio idrico: il Presidente della Provincia Luca Di Stefano chiama a raccolta i sindaci dell’Egato

Il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha invitato i sindaci dell’EGATO a un incontro fissato per il giorno 12 novembre 2024, presso il salone di rappresentanza della Provincia, al fine di discutere la possibile istituzione di un ambito territoriale unico regionale per il servizio idrico. Tale decisione segue l’approvazione della tariffa idrica 2024-2029, ma mira a focalizzare l’attenzione su una visione più ampia e strategica per il futuro del servizio idrico.

L’iniziativa del Presidente Di Stefano, accolta favorevolmente dai sindaci presenti all’ultima conferenza, si pone l’obiettivo di creare un’unica struttura di governance idrica su scala regionale. Questo ambito unico consentirebbe di ottenere economie di scala, ridurre i costi e migliorare complessivamente le prestazioni del servizio, con ricadute positive per la cittadinanza.

Il Presidente Di Stefano, nella sua lettera inviata ai primi cittadini, ha sottolineato l’importanza di questo passo:

“L’ambito territoriale unico rappresenta una sfida importante per il futuro e potrebbe portare giovamento alla cittadinanza, oltre a un miglioramento complessivo delle prestazioni. Il nostro compito è continuare a lavorare affinché il servizio idrico diventi sempre più equo e sostenibile per tutti i cittadini”.

L’incontro sarà l’occasione per avviare un dibattito costruttivo e confrontarsi su questo progetto, che mira a rendere il servizio idrico più efficiente e accessibile su tutto il territorio laziale.

“La proposta – ha concluso di Di Stefano – rappresenta una visione di lungo termine che potrebbe segnare una svolta nella gestione del servizio idrico, unendo le forze di tutte le amministrazioni locali”.

