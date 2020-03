“PROGETTO FALVATERRA”: il rinnovamento della fontana è veramente utile?

Il gruppo Consiliare “Progetto Falvaterra” esprime tutte le sue perplessità sull’utilità di spendere soldi pubblici per rinnovare la fontana in piazza Umberto I° di Falvaterra sottolineando l’esistenza di diverse priorità di maggiore utilità sociale per la cittadinanza falvaterrana.L’amministrazione Piccirilli, ha emesso, infatti, un avviso pubblico relativo ad un concorso di idee per il rinnovamento della fontana della Piazza di Falvaterra.Perplessità e proposte di “Progetto Falvaterra” sono contenute in una lettera aperta inviata dal gruppo consiliare al Sindaco Piccirilli.I Consiglieri di “Progetto Falvaterra” elencano, in risposta all’avviso pubblico, alcune proposte di interesse generale che potrebbero essere finanziate dal Comune: la soluzione definitiva al problema del vetusto scuolabus, gli interventi sulla viabilità comunale sia in termini di manutenzione che di installazione di una nuova idonea segnaletica ed illuminazione; la realizzazione di un sistema di video sorveglianza comunale del quale l’amministrazione comunale parla da anni senza effettuare però alcun passo concreto, anzi, mancando, perfino, di rispondere alle due ricognizioni del 2018 sui sistemi di videosorveglianza effettuate dalla Prefettura.La domanda che il gruppo consiliare “Progetto Falvaterra” si pone di fronte all’idea di rinnovare la fontana è: a cosa serve? A chi serve? Se proprio Piccirilli sente impellente la necessità di rinnovare la fontana, perchè non pensa di esplorare la strada delle sponsorizzazioni? I Consiglieri di “Progetto Falvaterra” ritengono che nella gestione della cosa pubblica le priorità di spesa vengono dettate dalla soddisfazione delle esigenze primarie della cittadinanza. Sicurezza, ambiente, mobilità vengono prima dell’estetica.

