Progetto Europeo InterRevista, Ciacciarelli:” prosegue l’impegno della Regione Lazio”

“Lo scorso 19 dicembre si è tenuto un apposito meeting organizzato dalla nostra Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica ed Urbanistica, volto a chiarire lo stato di avanzamento ed a definite le future attività da mettere in campo nell’ambito del Progetto Europeo InterRevista.

L’incontro ha registrato la partecipazione attiva dei Sindaci dei Comuni di Borbona, Leonessa e Posta, quali realtà locali della Provincia di Rieti coinvolte nel progetto, oltre che dei principali rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell’associazionismo locale.Una partecipazione, quella dei Sindaci, molto gradita in quanto ritengo costituisca la principale dimostrazione del carattere innovativo del progetto che, seguendo e rispecchiando il nostro modus operandi, parte dall’ascolto dei rappresentanti territoriali in modo da definire in via preventiva, anche attraverso il coordinamento con altri programmi già in corso nelle aree colpite dal Sisma del 2016, il piano di azione da sviluppare in materia di Rigenerazione Urbana nelle zone coinvolte dal progetto. “Lo dichiara in una nota Pasquale Ciacciarelli, Assessore Regionale del Lazio

comunicato stampa