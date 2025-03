Progetto Edugreen: ad Alatri e Collepardo al via il corso di formazione per operatori di Outdoor Education

Il corso avrà una durata di 24 ore totali e prenderà il via con un primo incontro online venerdì 21 marzo alle ore 16:00.

La Cooperativa sociale Altri Colori, con il supporto tecnico di People Training & Consulting, organizza un corso di formazione in Outdoor Education nell’ambito del progetto Edugreen. Il percorso prevede 24 ore di formazione in modalità mista, con incontri online su piattaforma Zoom e in presenza, e si rivolge a operatori socioeducativi, insegnanti e operatori sociali territoriali. Le lezioni in aula si terranno nei comuni di Alatri e Collepardo, con date e orari consultabili nel calendario formativo.

Il corso ha l’obiettivo di promuovere conoscenze, capacità e competenze utili a sviluppare una cultura educativa fondata sul rapporto con la natura e il territorio. Durante gli incontri, saranno approfonditi i principi pedagogici e le applicazioni dell’educazione all’aperto, con particolare attenzione al ruolo della Comunità Educante come spazio di apprendimento e crescita condivisa.

L’iniziativa si inserisce nel progetto Edugreen, finanziato alla Cooperativa sociale Altri Colori attraverso l’avviso pubblico “Educare insieme” del Dipartimento per le politiche della famiglia, finalizzato al contrasto della povertà educativa e al sostegno delle opportunità culturali e formative per bambine, bambini e adolescenti. Il progetto punta a integrare il sistema socioeducativo locale dei comuni di Collepardo e Alatri, promuovendo la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale come strumento di inclusione e crescita per i minori.

La partecipazione al corso è gratuita. È possibile iscriversi al seguente link https://forms.gle/3P8nHKjtLQTtkCEW8.

Per ulteriori informazioni: www.altricolori.com | edugreen@altricolori.it