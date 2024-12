Progetto di rifacimento della strada tra la provincia di Frosinone e quella dell’Aquila. “Un Passo Importante per il Territorio “. Quadrini in visita istituzione a Filettino

Nella giornata di venerdi, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha partecipato ad una visita istituzionale a Filettino per illustrare l’avvio del progetto di rifacimento della strada di collegamento con l’Abruzzo, un intervento fondamentale per migliorare la viabilità e i collegamenti tra la provincia di Frosinone e la provincia dell’Aquila. Alla visita erano presenti il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, il Presidente del Consiglio Regionale Antonello Aurigemma, i sindaci di Filettino e Trevi nel Lazio, Paolo De Meis e Silvio Grazioli, il Presidente del GAL, Giovanni Rondinara, e il Vicesindaco di Filettino, Alessia Pomponi.

Il progetto prevede il rifacimento della strada Simbruina, attualmente chiusa, che rappresenta una via di collegamento storica e strategica tra la Provincia di Frosinone e quella dell’Aquila. La messa in sicurezza e il miglioramento di questo tratto viario, grazie anche al finanziamento che la Provincia dell’Aquila ha ricevuto, garantiranno un miglior flusso di traffico, rendendo più facile e sicuro il transito per i cittadini e favorendo l’interconnessione tra i due territori.

Il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone,Quadrini, ha dichiarato: “Oggi è una giornata significativa per la nostra provincia e per il nostro territorio. L’avvio di questo progetto è la dimostrazione concreta della sinergia tra gli enti locali, la Regione Lazio e la Provincia dell’Aquila. Grazie all’impegno di tutti, stiamo creando un’opportunità importante per i nostri cittadini, migliorando la mobilità, l’accessibilità e, in ultima analisi, la qualità della vita. L’obiettivo della Provincia di Frosinone e del suo Presidente, Luca Di Stefano, è chiaro: rafforzare i legami tra Frosinone e l’Aquila, creando nuove opportunità di sviluppo per entrambi i territori. Questo progetto segna un passo fondamentale per il futuro, e sono certo che sarà solo il primo di molti altri interventi condivisi tra le nostre comunità.”

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha formalmente impegnato la sua amministrazione con la firma del progetto, confermando l’intenzione di lavorare congiuntamente per il bene comune. La Provincia dell’Aquila ha infatti già ottenuto il finanziamento necessario per la messa in sicurezza del tratto stradale che collegherà Frosinone e l’Aquila, un intervento che avrà un impatto significativo sulle comunità locali e sull’economia di entrambi i territori.

Il progetto di rifacimento della strada di collegamento è un esempio lampante di come la collaborazione tra enti e istituzioni possa portare a risultati concreti e duraturi, promuovendo lo sviluppo e il benessere delle comunità. Un altro passo verso un futuro più interconnesso e prospero per il nostro territorio.