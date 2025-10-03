Progetto alleviare la fame del club Sora-Isola del Liri-Arpino

Nella giornata di ieri IL Presidente del CLUB Bernardo Maria Giovannone e il secondo Vicepresidente Elvio Quadrini si sono recati al banco alimentare di Aprilia a prelevare derrate alimentari da distribuire alle persone bisognose. Il banco ha messo a diposizione numerosi pacchi di pasta, tante confezioni di salsa di pomodoro, orzo solubile, diverse casse di peperoni e di mele, una decina di cartoni di bibite analcoliche e anche cioccolate di buona marca e dolciumi. Al rientro gli alimenti sono stati distribuiti ad alcune famiglie di Capitino di Isola del Liri a famiglie indigenti della parrocchia di San Bartolomeo di Sora con la collaborazione del parroco don Donato Piacentini e del tesoriere del club Peppino Quadrini, al Monastero delle Suore di clausura di S Andrea del Colle di Arpino. Un service ormai tradizionale che continuerà nel corso dell’anno lionistico con il prossimo appuntamento fissato il 15 ottobre in quanto le persone bisognose aumentano sempre di più.

Bernardo Maria Giovannone

Presidente del Club