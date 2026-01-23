Progetti di Vita per le persone con disabilità: il Distretto Sociale B avvia la coprogettazione con il Terzo Settore

L’iniziativa rappresenta un passaggio strategico nell’attuazione della riforma nazionale sulla disabilità e mira a costruire percorsi personalizzati, centrati sulla persona e orientati alla vita indipendente, all’inclusione sociale, lavorativa, abitativa e relazionale, attraverso un lavoro integrato tra istituzioni pubbliche e soggetti del territorio.
“Il Distretto Sociale B – sottolinea la Presidente del Distretto, Francesca Campagiorni – conferma il proprio impegno nel promuovere un lavoro di rete stabile e qualificato. L’obiettivo è garantire percorsi realmente personalizzati, capaci di tradurre i principi della riforma in interventi concreti e coordinati, mettendo al centro la persona con disabilità e il suo progetto di vita”.
“L’importante lavoro quotidiano svolto dal settore dei servizi sociali si articola attraverso interventi mirati e strategie integrate – ha dichiarato l’assessore al welfare del Comune di Frosinone, Alessia Turriziani – e passa anche per la valorizzazione di strumenti di collaborazione che mettano in rete competenze, esperienze e risorse del territorio a servizio delle persone con disabilità”.
Gli operatori che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti in un apposito elenco e potranno essere coinvolti, in relazione ai bisogni rilevati, nelle successive fasi di coprogrammazione e coprogettazione, senza che l’inserimento comporti obblighi di affidamento da parte del Comune capofila.
L’Avviso completo è consultabile all’indirizzo https://www.distrettosocialefrosinone.it/avviso-di-manifestazione-di-interesse-finalizzata-allindividuazione-di-enti-del-terzo-settore-per-la-coprogettazione-e-la-realizzazione-di-progetti-dei-vita-per-persone-con-disabilita/.