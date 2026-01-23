Progetti di Vita per le persone con disabilità: il Distretto Sociale B avvia la coprogettazione con il Terzo Settore

Il Comune di Frosinone, in qualità di Ente capofila del Distretto Sociale B, ha pubblicato un Avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di Enti del Terzo Settore  e professionisti singoli o associati disponibili a partecipare ai percorsi di coprogrammazione e realizzazione dei Progetti di Vita per le persone con disabilità, in attuazione del Decreto Legislativo n. 62/2024.

L’iniziativa rappresenta un passaggio strategico nell’attuazione della riforma nazionale sulla disabilità e mira a costruire percorsi personalizzati, centrati sulla persona e orientati alla vita indipendente, all’inclusione sociale, lavorativa, abitativa e relazionale, attraverso un lavoro integrato tra istituzioni pubbliche e soggetti del territorio.
“Il Distretto Sociale B – sottolinea la Presidente del Distretto, Francesca Campagiorni – conferma il proprio impegno nel promuovere un lavoro di rete stabile e qualificato. L’obiettivo è garantire percorsi realmente personalizzati, capaci di tradurre i principi della riforma in interventi concreti e coordinati, mettendo al centro la persona con disabilità e il suo progetto di vita”.

“L’importante lavoro quotidiano svolto dal settore dei servizi sociali si articola attraverso interventi mirati e strategie integrate – ha dichiarato l’assessore al welfare del Comune di Frosinone, Alessia Turriziani – e passa anche per la valorizzazione di strumenti di collaborazione che mettano in rete competenze, esperienze e risorse del territorio a servizio delle persone con disabilità”.

L’istanza di partecipazione, redatta utilizzando l’apposito Modulo A, debitamente sottoscritta e corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa al Comune di Frosinone – Ufficio Protocollo, tramite PEC all’indirizzo: pec@pec.comune.frosinone.it. Per eventuali richieste di chiarimento è possibile scrivere all’indirizzo e-mail: segreteria@distrettosocialefrosinone.it.
Gli operatori che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti in un apposito elenco e potranno essere coinvolti, in relazione ai bisogni rilevati, nelle successive fasi di coprogrammazione e coprogettazione, senza che l’inserimento comporti obblighi di affidamento da parte del Comune capofila.

L’Avviso completo è consultabile all’indirizzo https://www.distrettosocialefrosinone.it/avviso-di-manifestazione-di-interesse-finalizzata-allindividuazione-di-enti-del-terzo-settore-per-la-coprogettazione-e-la-realizzazione-di-progetti-dei-vita-per-persone-con-disabilita/.

