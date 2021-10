Processo Acea: il Comune di Frosinone parte civile per 10 milioni di euro di danni

Si è tenuta oggi, innanzi al Tribunale di Frosinone, l’udienza preliminare relativa alla richiesta di rinvio a giudizio degli ex manager e revisori di Acea, unitamente agli ex funzionari della Sto, per i reati di falso in bilancio e frode in pubbliche forniture, contestati dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Frosinone, segnatamente dal dott. Adolfo Coletta. Il Giudice dell’Udienza Preliminare, il dott. Antonello Bracaglia Morante, dovrà decidere, alla prossima udienza, fissata per il 15 novembre, sia in relazione all’ammissione delle costituzioni di parti civili di oltre 30 comuni ed associazioni, sia in ordine all’eventuale rinvio a giudizio, proposto dal Pubblico Ministero, dopo le complesse indagini di natura contabile e finanziaria, sulla gestione del concessionario del servizio idrico in provincia di Frosinone. Il Comune capoluogo, rappresentato dall’avv. Paolo Tagliaferri, incaricato dalla giunta Ottaviani, ha depositato una costituzione di parte civile con richiesta di risarcimento per danni economici e patrimoniali, oltre che morali, pari a 10 milioni di euro, sostenendo che le amministrazioni comunali sono portatrici non solo di interessi propri degli Enti, ma anche di interessi diffusi, coincidenti con le popolazioni residenti e con tutti gli utenti che hanno riportato danni dal disservizio di Acea nel corso degli ultimi anni.

comunicato stampa