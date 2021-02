Procedono regolarmente le vaccinazioni COVID19 ASL Frosinone

Sta procedendo regolarmente la vaccinazione dei soggetti over 80 presso le sedi di Frosinone, Cassino e Sora.La prossima settimana inizierà la vaccinazione dei soggetti “estremamente vulnerabili” così come definiti dal Ministero della Salute, con riapertura della sede di Alatri ed incremento delle attività nelle sedi di Cassino e Sora.La chiamata verrà effettuata dalla ASL telefonicamente o tramite SMS.Si inizierà con gli assistiti in carico ai Servizi Aziendali e pertanto noti, a partire dagli “oncologici” ed “ematologici”, dai soggetti affetti da Sindrome di DOWN e proseguendo con tutte le altre patologie indicate nel programma regionale.Tale fase dovrebbe ultimarsi entro la fine di Aprile.Contestualmente presso le sedi di Ceccano e Pontecorvo si sta regolarmente vaccinando il personale scolastico ed universitario, con l’impiego del vaccino AstraZeneca, avendo incrementato le agende, ovvero il numero di somministrazioni giornaliere, l’attività si concluderà entro la metà di Aprile.Parimenti si stanno esaurendo anche le vaccinazioni alle Forze dell’Ordine e dei Liberi Professionisti iscritti agli Albi Professionali, che, sulla base delle disponibilità di dosi, termineranno presumibilmente entro la metà del mese di Marzo.

comunicato stampa

