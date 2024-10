Procedono i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale n. 176 ‘Accesso Sud a Sant’Ambrogio’

La Provincia di Frosinone prosegue con i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale n. 176 ‘Accesso Sud a Sant’Ambrogio’. Sono stati completati i lavori di bitumazione e seguirà il rifacimento della segnaletica orizzontale.

Questo importante intervento è parte dell’iniziativa ‘Sulla Buona Strada’, voluta dal Presidente dell’Amministrazione provinciale Luca Di Stefano, allo scopo di migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete stradale provinciale.

La SP 176 mette in comunicazione il Comune di Sant’Andrea del Garigliano con il centro abitato di Sant’Ambrogio sul Garigliano. La strada rappresenta un collegamento vitale non solo per i residenti ma anche per il traffico locale, data la presenza di numerose abitazioni lungo il suo percorso.

I lavori attualmente in essere si concentrano sul tratto più critico della strada, compreso tra il chilometro 0+100 e il chilometro 0+500, dove il piano viabile presentava notevoli dissesti, inclusi avvallamenti e una segnaletica orizzontale mancante o danneggiata.

Il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha dichiarato: “Questi lavori non solo migliorano la sicurezza stradale ma rispondono anche alle crescenti esigenze di mobilità del nostro territorio. È fondamentale per noi assicurare che le infrastrutture siano non solo funzionali ma anche sicure. L’intervento sulla SP 176 rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno continuo per la sicurezza dei cittadini e l’efficienza delle strade”.

Il consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Luigi Vittori, ha aggiunto: “La SP 176 è un asse stradale di fondamentale importanza per la comunità locale. Con l’intervento in corso, non solo potenziamo la percorribilità della strada, ma miglioriamo anche la protezione per gli automobilisti che vi transitano, riducendo il rischio di incidenti e aumentando la sicurezza generale”.

L’Amministrazione provinciale di Frosinone continua a lavorare per migliorare la qualità delle infrastrutture stradali, rispondendo attivamente alle necessità del territorio e promuovendo una mobilità sempre più sicura e sostenibile.

COMUNICATO STAMPA