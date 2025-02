Problemi con il check-in online, Codici chiede un incontro a Ryanair

Sul tavolo i disservizi segnalati dai passeggeri ed i mancati rimborsi.

Nell’ottobre scorso ha destato grande clamore la conferenza stampa in cui l’Amministratore Delegato di Ryanair, Michael O’Leary, annunciava l’intenzione di eliminare completamente le carte d’imbarco ed i banchi fisici del check-in presso gli aeroporti, spostando tutto su un sistema completamente digitale utilizzabile con l’app della compagnia aerea. A distanza di mesi ed avvicinandosi la data di questo cambiamento, fissata per il prossimo 1° maggio, l’associazione Codici sottolinea i problemi che al momento vengono riscontrati dai passeggeri che effettuano il check-in online. Disagi su cui è stata promossa un’azione legale volta al riconoscimento di un indennizzo per i viaggiatori.

“Da mesi riceviamo segnalazioni relative al malfunzionamento del check-in online – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e ci dispiace dover constatare il comportamento poco collaborativo della compagnia. Chi non riesce ad effettuare il check-in online perché l’accesso all’app o al sito internet di Ryanair non risulta possibile o perché la procedura si interrompe improvvisamente comportando la perdita dei dati inseriti fino a quel momento si sente rispondere dal Centro Assistenza della compagnia che deve recarsi in aeroporto per completare l’operazione, senza però specificare che questo ha un costo. Chi poi decide di fare un reclamo chiedendo il rimborso per una spesa extra che non è dipesa da una sua responsabilità, se lo vede negare con risposte standard e generiche. Sono criticità a nostro avviso rilevanti, su cui abbiamo inviato anche una diffida alla compagnia. A pochi mesi dall’annunciato passaggio al check-in online, abbiamo deciso di richiedere un incontro a Ryanair per affrontare la situazione e trovare una soluzione. I passeggeri hanno diritto ad un servizio che funzioni correttamente, cosa che al momento non sempre avviene”.

I passeggeri Ryanair che riscontrano problemi con il check-in online possono fare una segnalazione e richiedere l’assistenza dell’associazione Codici ai fini della richiesta di rimborso telefonando al numero 065571996, inviando un messaggio WhatsApp al numero 3757793480, scrivendo un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria.sportello@codici.org o compilando il form sul sito www.codici.org.