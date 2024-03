Pro Loco, Battisti: “Congratulazioni a Gianluca Scaccia neo presidente UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia)

“Rivolgo a Gianluca Scaccia, neo presidente dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) Frosinone, i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono convinta che le esperienze acquisite e gli importanti obiettivi raggiunti al vertice della pro loco di Veroli da parte di Scaccia, rappresenteranno la guida per questo nuovo prestigioso incarico che Gianluca svolgerà al meglio. Approfitto per formulare le mie congratulazioni anche a tutti i consiglieri eletti della nostra provincia. Quello delle pro loco è un mondo straordinario che va sostenuto in ogni sede”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

COMUNICATO STAMPA