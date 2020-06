Pro Calcio Isolaliri in promozione

A seguito delle decisioni prese dalla LND e dal CR LAZIO in merito ai campionati interrotti dal Covid-19, la Pro Calcio Isolaliri sale di categoria con la Prima Squadra che va in Promozione, con l’Under 16 regionale e con l’Under 15 regionale, entrambe ai campionati giovanili ELITE. Punteremo ai ripescaggi per l’Under 19 per il campionato Regionale e per l’Under 17 per il campionato Elite. L’Under 14 Regionale che si trovava in 6^ posizione nel girone D parteciperà per la sesta stagione consecutiva al campionato Regionale Under 14. L’Under 16 Regionale porta in Sede la vittoria del campionato e la Coppa Disciplina, mentre la Scuola Calcio per il secondo anno consecutivo verrà riconosciuta Scuola Calcio Elite dalla FIGS-SGS. “Stare ai vertici in tutti i campionati agonistici dilettanti e giovanili, vincere l’ennesima coppa disciplina e confermare il riconoscimento federale di Scuola Calcio Elite dimostra ancora una volta il buon lavoro svolto dai ragazzi, dagli istruttori e da tutti i collaboratori della società. Le nostre strutture, Il Giardino dello Sport e il Nazareth, sono sempre piene di giovani che attraverso il calcio e la nostra organizzazione si impegnano in un percorso di crescita sportivo che favorisce lo sviluppo della personalità in un contesto ideale. Target centrato ancora una volta! Mi auguro che si capisca l’importanza di questo progetto che di anno in anno si dimostra sempre più importante per il territorio”.

Luca Bruno, Presidente PC Isolaliri.

Correlati