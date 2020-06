Pro Calcio Isola Liri / Edoardo Gabriele, atto terzo: “Il calcio da noi, un’Isola felice”

Gol, emozioni, l’orgoglio di rappresentare una città intera. La Pro Calcio Isola Liri inizia ad alzare le frequenze e al Nazareth sono giorni di pianificazione per la stagione 2020/2021 dopo i positivi campionati agonistici archiviati in anticipo nel weekend del 7 e dell’8 marzo. La prima conferma del Presidente biancorosso Luca Bruno, è per il Responsabile del Settore Giovanile Edoardo Gabriele, che si prepara ad affrontare il terzo anno in questo ruolo nel club lirense: “Nel fare questo bilancio bisogna sottolineare e ringraziare, per la bontà del lavoro svolto, tutti i tecnici e i loro staff. La prossima stagione mi vedrà ancora nelle vesti di Responsabile del Settore Giovanile biancorosso ed è un incarico che riprendo con entusiasmo, affiancato da Ivo Loffreda col quale condivido un solido rapporto di collaborazione e stima reciproca. Ci sono tutte le premesse e le possibilità di continuare il progetto aperto che anno dopo anno ha visto progressi di rilievo. Al modello del 2019/2020 apporteremo e inseriremo modifiche e aggiornamenti, perché non esiste un programma Pro Calcio Isola Liri definitivo. Il lavoro svolto è frutto di analisi, autocritica, correzione degli errori. Ritengo un imperativo migliorarsi sempre, non sentirsi arrivati perché, stagione dopo stagione, non si smette mai di imparare”. Messo a punto il motore, calibrati telaio e aerodinamica la macchina della città delle Cascate rappresenta la naturale e logica prosecuzione di un progetto preciso, in linea con gli ideali del calcio e dello sport moderno: “I risultati sono da analizzare sotto il punto di vista non solo delle classifiche, ma per quello a dir poco prioritario della crescita dei ragazzi in questo periodo: ci sono stati grossi passi in avanti di tutti i collettivi dai raduni di agosto fino a marzo.”. La panoramica e il focus si orientano con decisione sui programmi futuri: “Cercheremo di continuare a crescere in maniera graduale. Quando un giovane arriva in questa società deve avere la consapevolezza che sposa un progetto sportivo con una determinata metodologia di allenamenti che i tecnici mettono in atto. Durante questo percorso siamo sempre a disposizione di ragazzi e genitori, pronti a offrire un sostegno qualificato per la crescita dei giovani calciatori. Un’Isola felice come la nostra accoglie tutti senza storture e false promesse”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati