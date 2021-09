Primo week-end si settembre tra musica e giocolieri al Bosco di Paliano

Con il passare delle settimane gli eventi e le iniziative che si svolgono nel Bosco di Paliano soprattutto nel week-end diventano un punto di riferimento sempre più importante per tutto il territorio tra Roma e Frosinone.

Nell’ampio spazio verde di oltre 30 ettari oltre alla possibilità di fare il pic-nic all’ombra delle querce, si possono fare attività sportive all’aria aperta e scoprire un vero contatto con la natura.

Sabato prossimo in particolare sarà possibile vivere un’esperienza veramente emozionante, e partecipare alla liberazione di alcuni rapaci che sono stati soccorsi nella zona nei mesi scorsi.

Sabato sera, nuovo appuntamento del Bosco Elettrico con aperitivo al tramonto, musica dal vivo e spettacolo di luci e videomapping.

La domenica, tante attività per tutti: tiro con l’arco, noleggio biciclette, quad elettrici, e un fantastico spettacolo di magia alle 12!

Di seguito il programma nel dettaglio con orari ed ulteriori informazioni

VENERDI 3 SETTEMBRE

Dalle ore 19,30 La Voce di De Andre’ al Bosco di Paliano

SABATO 4 SETTEMBRE

Aperitivo al Tramonto : Il Bosco elettrico

(testo da Andrea)

DOMENICA5 SETTEMBRE

Ore 12,00

Il Bosco in Famiglia – Circo & Giocolieri

Durante la mattinata lasciatevi stupire dall’arte circense.

Divertimento per tutti!

Gratuito per tutti i visitatori del Bosco.

Vi aspettiamo!

SAPORI DEL TERRITORIO AL BOSCO

Sabato e Domenica

Dalle 12,00

Tutti i Sabato e Domenica dei mesi di Settembre e Ottobre potrete gustare piatti tipici accompagnati da Vino o Birra a km. 0

Eventi a promozione dei prodotti locali con il Patrocinio del Comune di Paliano.

Questo weekend CASARECCE con FUNGHI e TARTUFO

Vi preghiamo di prenotare il piatto se interessati al numero 370 1533848

Vi aspettiamo!

FALCONERIA

Ore 15,30

Dimostrazione di falconeria. Scoprirai il mondo straordinario della Poiana di Harris, le sue incredibili caratteristiche, imparerai a che velocità può volare, a quale distanza scorge una preda, tante altre curiosità interessanti e potrai assistere alle prodezze di Leeroy.

Biglietto 4,00 euro a persona

Inoltre, sono tante le attività che si possono fare nel fine settimana come il barbecue, il tiro con l’arco, il noleggio delle bici e dei quad elettrici.

Informazioni per raggiungere il Bosco di Paliano

A1 Roma-Napoli, uscita di Colleferro, 3km direzione Paliano.

Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni, gratuito sotto i 3 anni.

Per chi vorrà venire spesso, potrà richiedere l’abbonamento stagionale a 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini (3 – 12 anni) ed over 70.

COMUNICATO STAMPA