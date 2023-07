Primo slalom Isola Liri – Arpino, vince Davide Belli, le congratulazioni di Gianluca Quadrini

Si è svolto ieri il primo slalom Isola Liri-Arpino, la gara organizzata dall’asd Ausonia corse event’s di Fortunato Varone. La manifestazione ha visto equipaggi provenire da diverse regioni e un pilota da Locarno. A vincere la competizione è stato Davide Belli. Non sono mancate le congratulazioni del Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini , che si sofferma sull’importanza di queste manifestazioni per il territorio e ritira a nome della Provoncia di Frosinone un riconoscimento . “I miei più vivi complimenti al campione, Davide Belli. Ha condotto una gara da professionista aggiudicandosi la vittoria. Complimenti anche agli altri partecipanti che sono venuti dalle varie regioni Italiane. Manifestazioni di questo genere sono molto importanti per il territorio. Sono uno slancio dal punto di vista sociale ed economico, apportando beneficio e facendo conoscere anche nel resto dell’Italia le nostre eccellenze e le nostre bellezze.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA