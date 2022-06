Primo scudetto per un ciociaro, i complimenti di Piergiorgio Fascina a Davide Alviti

“Complimenti all’alatrense Davide Alviti che con la Pallacanestro Olimpia Milano ha conquistato lo scudetto battendo in gara sei la Virtus Pallacanestro Bologna – ha affermato Piergiorgio Fascina, delegato regionale Fipic Lazio e consigliere giunta Comitato italiano paralimpico Lazio – Sin dall’inizio della sua esperienza sportiva Davide ha mostrato importanti qualità tecniche e atletiche. Primo scudetto per lui e primo scudetto per un cestista ciociaro. È il giusto risultato anche per la sua famiglia, per l’Olimpia, squadra in cui oggi milita e per tutti coloro che hanno contribuito a questo successo”.

COMUNICATO STAMPA

