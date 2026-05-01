Primo Maggio a Isola del Liri, il corteo si accende: “Siamo tutti antifascisti”

Un Primo Maggio segnato da lavoro, diritti e forti messaggi politici quello andato in scena questa mattina a Isola del Liri, dove il corteo provinciale della Festa dei Lavoratori ha visto risuonare con insistenza uno slogan preciso e inequivocabile: “Siamo tutti antifascisti”.

Per tutta la manifestazione, il coro è stato ripetuto dai partecipanti, diventando il simbolo di una giornata che ha unito celebrazione sociale e presa di posizione ideale.

In prima fila, tra i giovani presenti, anche l’assessore del Partito Democratico Stefano Vitale, con fascia tricolore, in rappresentanza del Comune di Isola del Liri. La sua presenza nel corteo ha sottolineato il coinvolgimento istituzionale dell’amministrazione.

Assente invece il sindaco Massimiliano Quadrini, esponente di Fratelli d’Italia, la cui mancata partecipazione non è passata inosservata nel contesto di una manifestazione fortemente caratterizzata sul piano simbolico e politico.