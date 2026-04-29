Primo Maggio a Ceccano, nel quartiere Giuseppe Di Vittorio, nel segno del lavoro e dei suoi valori

La Pro-Loco e la Rete di Associazioni celebreranno la Festa del Lavoro con un evento significativo anche per il luogo che lo ospita: il quartiere intitolato a Giuseppe Di Vittorio, storico sindacalista e simbolo delle lotte per i diritti dei lavoratori. Una scelta non casuale afferma il Presidente Danilo Diana, che rafforza il valore sociale e culturale dell’iniziativa, in programma venerdì 1° maggio dalle ore 11:00 presso il parchetto antistante la Chiesa del Sacro Cuore.

In questo contesto fortemente identitario, la giornata sarà dedicata alla comunità, al lavoro e al futuro, con un programma pensato per favorire partecipazione e condivisione. Sono previsti momenti di confronto e dibattito sui temi del lavoro e delle opportunità, nel solco dei valori che Di Vittorio ha rappresentato.

Accanto agli spazi di riflessione, ampio spazio sarà dato alla convivialità con un’area gastronomica accessibile a tutti, che proporrà pennette all’arrabbiata, panini con salsiccia, pizze fritte e birra fresca, il tutto a prezzi popolari.

A completare la giornata, il DJ set di Jamiroche accompagnerà i partecipanti con musica e intrattenimento, contribuendo a creare un clima di festa e condivisione.