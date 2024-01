Primo Consiglio provinciale del 2024. Gli auguri di buon lavoro ai nuovi eletti di Gianluca Quadrini che rinnova il suo impegno

Si è svolto ieri il primo consiglio provinciale, nella sala consiglio della Provincia di Frosinone, con la convalida degli eletti alla carica di Consigliere Provinciale. Tra i banchi presenti i nuovi eletti e i consiglieri riconfermati lo scorso 22 dicembre. A dare il benvenuto ed auspicare nel proseguo di un lavoro collaborativo e sinergico è stato il Presidente del Gruppo Consiliare di Forza Italia, Gianluca Quadrini, il quale durante il suo intervento afferma – “Sono contento e fiducioso di continuare il lavoro iniziato in questi anni in quanto il consiglio è composto da amministratori validi che hanno dato più volte dimostrazione di avere a cuore il territorio e le proprie comunità. Auguro pertanto ai nuovi eletti, ma anche ai riconfermati, un buon lavoro. L’impegno di noi consiglieri veterani – continua Gianlucaq Quadrini – sarà quello di essere guida affinchè, chi si avvicina oggi all’ente, entri subito nella realtà della macchina amministrativa. Sono sicuro che insieme continueremo a portare avanti il lavoro iniziato in questi mesi perché bisogna far ritornare la Provincia di Frosinone il punto di riferimento dei suoi comuni. Un ringraziamento al Presidente, Luca Di Stefano per il lavoro che ha svolto in questo anno in carica. Ha dimostrato di essere vicino al suo territorio e di credere fortemente nelle potenzialità dell’ente.” In conclusione Quadrini rinnova il suo impegno dichiarando – “come un padre di famiglia rinnovo il mio impegno con il territorio e la collaborazione con i miei colleghi. Grandi sfide si prospettano per la Provincia e noi saremo pronti ad affrontarle con ottimi risultati.”

COMUNICATO STAMPA