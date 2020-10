Primo Consiglio comunale a Fontana Liri

Il comune di Fontana Liri dopo aver assistito al testa a testa delle elezioni comunali tra la lista numero uno “Adesso Fontana”, capitanata da Gianpio Saracco, e la lista numero due “Uniti per Fontana”, guidata dal dr. Giuseppe Battista, adesso si ritrova a dover affrontare il primo consiglio comunale presieduto dalla lista vincitrice del sindaco Saracco sopra citato.

Il consiglio si svolgerà Lunedì 5 Ottobre, alle ore 21:00, presso la sala del consiglio, per trattare i seguenti punti:

– Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti;

– Elezione del Presidente del Consiglio comunale;

– Giuramento del Sindaco e comunicazione della nomina della Giunta Comunale e del Vicesindaco;

– Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

– Scioglimento della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Fontana Liri, Casalattico e Vicalvi.

Per chiunque voglia seguire è stato disposto un servizio di streaming sulla pagina Facebook dell’ente.

Dunque assisteremo ai progetti di questa nuova-vecchia amministrazione che si spera ponga degli obiettivi concretamente raggiungibili.

Luca Colafrancesco

Correlati