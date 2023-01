Primo appuntamento del Winter Motor Game porta la firma di Cristian Fedeli

La stagione 2023 per il pilota di Torrice (Fr) inizia con una Vittoria. Il pilota del Team Dalmazia si presenta al 1° round del Winter Motor Game con una WOLF. Dopo qualche giro per prendere confidenza con la monoposto Cristian si porta la Vittoria a casa.

Abbiamo sentito telefonicamente FEDELI ecco le sue impressioni:

Prima uscita della stagione con questa Fantastica vettura del Team Dalmazia Motorsport.Che dire salito per la prima volta questa mattina portiamo a casa un 1° Assoluto.voglio ringraziare tutto il Team per avermi dato una vettura Fantastica e Molto performante.grazie mille a Giuseppe Losapio per l’ottima assistenza al dir poco impeccabile,a Lucia Scaramella per la professionalità e la gestione di tutto al e un grazie speciale va a Pasquale che ci ha accolto come una vera famiglia .infine ringrazio la mia famiglia che come sempre mi segue e supporta e i miei fedeli Sponsor.

Ci vediamo prossimamente per un 2023 ricco di novità.

Comunicato stampa