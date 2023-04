Primo appuntamento del CIVM positivo per Scarafone

Primo Appuntamento del CIVM per il Campione Italiano ALBERTO SCARAFONE e la sua Osella (Paco 74 Corse). Torna al volante dopo qualche mese e utilizza il sabato per capire il percorso che percorreva per la prima volta. Domenica la pioggia rovina i piani ma comunque Alberto sale senza commettere errori e termina 2° di Classe e Gruppo. Adesso Testa alle Marche secondo Round.

Ecco le sue dichiarazioni nel dopo gara:



Prima tappa del Campionato Italiano, una gara davvero molto complessa, ma come prima volta sul percorso della sardegna non é andata male.

Sabato nelle prove ho cercato di prendere un pò di feeling con la macchina ma soprattuto con il percorso. Domenica una pioggia battente mi ha messo a dura prova ma con molta determinazione ho cercato di esprimermi al meglio sulla pioggia, portando a casa un bell’ottimo secondo posto di gruppo e classe.

Ora siamo in preparazione per la seconda tappa che si terrà a fine aprile nello scenario di Sarnano nelle Marche.

Ringrazio per il supporto e io sostegno la mia fantastica famiglia che mi segue ovunque, la mia scuderia Vimotorsport e il team paco74 per tutto quello che fanno su ogni gara.

Ci vediamo nelle Marche .

COMUNICATO STAMPA