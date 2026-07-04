Primo anniversario del partito EVOLUZIONE E LIBERTÀ: ​Un anno di Evoluzione e Libertà: le radici cristiane e la sfida per il futuro dell’Italia

ROMA – Esattamente un anno fa prendeva il via, nel panorama politico italiano, un progetto ambizioso, plurale e profondamente radicato nei valori democratici: nasceva ufficialmente Evoluzione e Libertà. Un movimento nato con la chiara e forte missione di rimettere al centro della scena pubblica l’ascolto concreto dei territori, la partecipazione attiva dei cittadini e la tutela della dignità della persona. Oggi, a dodici mesi da quel debutto, il partito traccia il bilancio di un anno straordinario, segnato da una crescita esponenziale, da un forte radicamento strutturale e da una lungimirante visione strategica che guarda già alle sfide di domani.

​Guidato con mano ferma dal Presidente Nazionale Mirko Greco e dal Segretario Nazionale Giuseppe Basile, il movimento spegne la sua prima candelina consolidandosi come una realtà confederale in costante espansione. Un’organizzazione capace di dialogare non solo con le realtà locali italiane, ma anche di proiettarsi oltre i confini nazionali, grazie a una fitta e dinamica rete di coordinamenti territoriali, circoli e dipartimenti tematici altamente qualificati.

​Le parole del Vice Segretario Nazionale Vicario Gianluca Quadrini

​A sottolineare il profondo valore politico e ideale di questo importante traguardo è intervenuto il Vice Segretario Nazionale Vicario, Gianluca Quadrini, che ha voluto rivolgere un sentito messaggio di ringraziamento, orgoglio e prospettiva a tutta la comunità del movimento, valorizzando l’immenso capitale umano che ne costituisce l’ossatura:

​”In questo primo anniversario, desidero rivolgere i miei più vivi e sentiti complimenti a tutta la straordinaria squadra di Evoluzione e Libertà, alle donne, agli uomini, ai giovani e ai professionisti che ogni giorno, con passione, sacrificio e dedizione straordinarie, lavorano sui territori per far battere il cuore del nostro progetto”, ha dichiarato Quadrini.

​”Un ringraziamento profondo, sincero e speciale va al nostro Presidente Nazionale, Mirko Greco, e al nostro Segretario Nazionale, Giuseppe Basile. Sono stati loro a originare questo splendido sogno, a crederci fin dal primo istante quando era solo un’idea visionaria, e a guidarci quotidianamente con lungimiranza, coraggio e generosità. Oggi, grazie alla loro guida illuminata, al lavoro incessante di tutti i nostri dirigenti apicali e territoriali, e all’impegno corale di ognuno di noi, quel sogno si sta trasformando, giorno dopo giorno, in una solida, credibile e concreta realtà politica per l’intera Nazione”.

​I pilastri del Movimento: tra identità, valori e innovazione

​Fin dalla sua genesi istituzionale, Evoluzione e Libertà ha voluto poggiare la propria azione programmatica su capisaldi valoriali chiari e imprescindibili, rigidamente custoditi all’interno dello statuto e promossi dall’azione del Comitato Etico:

​Radici Cristiane e Costituzione: Il movimento si riconosce pienamente nei valori universali della tradizione plurale e cristiana e nei principi della Carta Costituzionale, ponendo l’impegno politico al servizio esclusivo del bene comune e della solidarietà.

​Superamento dei Divari Territoriali: La crescita dell’Italia non può prescindere dal definitivo superamento dello storico divario tra Nord e Sud, un obiettivo da raggiungere attraverso il rilancio infrastrutturale, la valorizzazione del tessuto produttivo e la tutela del Made in Italy.

​Centralità del Sociale e della Famiglia: La difesa della famiglia tradizionale, il sostegno concreto e strutturale alla natalità e l’attuazione del diritto fondamentale al lavoro stabile e dignitoso rappresentano il nucleo centrale dell’agenda politica.

​Trasparenza e Inclusività contro l’Astensionismo: L’obiettivo prioritario del partito è riavvicinare i cittadini alle istituzioni, combattendo la sfiducia e l’astensionismo e ridando finalmente voce e rappresentanza a chi si è sentito inascoltato dalla politica tradicional.

​Una classe dirigente solida e strutturata: le colonne del partito

​Il segreto del successo e della rapidità di insediamento di Evoluzione e Libertà risiede nella qualità della sua cabina di regia. Il movimento può infatti contare su figure dirigenziali già fortemente strutturate e di collaudata esperienza che ne hanno guidato la crescita sin dai primi passi.

​Tra queste spiccano la colonna organizzativa del Coordinatore Nazionale Diego Sardellitti, instancabile motore dell’architettura interna e del raccordo politico del partito, e l’efficace azione comunicativa del Portavoce Nazionale Fabio De Stefano, voce autorevole capace di veicolare con chiarezza e incisività i valori e i programmi del movimento all’opinione pubblica e ai media. Insieme a loro, l’ufficio di presidenza esprime la propria profonda gratitudine a tutti i dirigenti apicali, ai coordinatori regionali, provinciali e cittadini, veri e propri pilastri che quotidianamente costruiscono l’alternativa politica sul territorio.

​Un’espansione senza confini e lo sguardo alle Politiche del 2027

​Il primo anno di attività è stato caratterizzato da una straordinaria operazione di capillarizzazione. Partendo dai vertici strategici e dalle cabine di regia tenutesi nella sede di Formello e nella sede legale di Via Valadier a Roma, il movimento ha esteso i propri fari in tutta la penisola (con strutture forti in Abruzzo, Campania, Lombardia, Liguria e oltre), arrivando fino alle comunità italiane all’estero con presidi in hub cruciali come il Principato di Monaco, la Svizzera, Londra e Dubai.

​L’anniversario non rappresenta soltanto un momento di celebrazione dei successi ottenuti, ma costituisce la rampa di lancio per il futuro. A testimonianza di un progetto attrattivo e in costante movimento, la squadra si sta arricchendo con nuovi innesti di assoluto prestigio: alle ultime importanti nomine organizzative, come quella di Tommaso Scalzi alla guida dei coordinatori nazionali, si è affiancato l’ingresso ufficiale del Dott. Antonio Cianci, autorevole figura di indiscusso e profondo spessore culturale e politico.

​Grazie al parallelo e continuo potenziamento dei dipartimenti tematici nazionali — che spaziano dalla Sanità alla Giustizia, dalle Politiche Ambientali all’Economia e all’Antiriciclaggio — Evoluzione e Libertà lancia ufficialmente la sua sfida per le prossime scadenze elettorali e per le elezioni politiche del 2027, candidandosi a essere l’alternativa seria, moderata, concreta e autenticamente vicina ai bisogni reali del popolo italiano.