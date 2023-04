“Primavera dei diritti”, a Ceccano si riunisce il mondo dell’ambientalismo italiano attorno al filosofo Filippo Cannizzo

Filippo Cannizzo è un filosofo e ricercatore universitario. Ha insegnato a Bologna, Napoli, Roma e, dopo aver collaborato con l’Istituto Luigi Sturzo e la Fondazione Ugo Spirito, ha diretto l’ICC Castelli; è stato il promotore di una legge per la bellezza nel Bel Paese e ideatore del Festival di Filosofia in Ciociaria. Tra i promotori degli eventi internazionali “The Economy of Francesco” e “A New European Bauhaus”; Cannizzo è stato direttore scientifico del convegno “Sulle tracce della bellezza” per la Regione Lazio e coordina le iniziative di ResiliArt Autore dei best sellers “Briciole di bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese” del 2018 e “Lacrime di gentilezza. Sulle tracce della bellezza per una (ri) generazione umana” del 2021, per i quali ha ricevuto il Premio per la Filosofia Calvino 2018, la menzione speciale al Premio Bancarella 2022 e il Premio internazionale Scriptura 2019 e 2020. È EU Ambassador Beauty&Gentletude ed è stato relatore al “XIII UNESCO Creative Cities Conference Fabriano 2019”, oltre che a UMBRIA LIBRI 2018, del BOOK PRIDE 2018, dello Human Festival 2019, dell Maggio dei Libri 2019 e 2020, di Liberi sulla Carta 2019, del Festival dell’Economia Civile 2019.

Giovedì 20 aprile, ore 17:30, a Ceccano (Fr)

presso “Civico 18”

(Piazza Berardi)