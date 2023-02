Primarie PD, Sandro Ruotolo a Ceccano per Elly Schlein

Il Comitato S.T.A.R.T. di Frosinone e Provincia organizza un incontro aperto a sostegno della candidatura di Elly Schlein alla Segreteria Nazionale del Partito Democratico.Saremo lieti di ospitare il Senatore Sandro Ruotolo, per approfondire insieme le tematiche della mozione di Elly Schlein. Una importante iniziativa in vista delle primarie di domenica 26 febbraio, dove la partecipazione popolare massiccia dovrà essere la forza trainante per il cambiamento.L’evento si terrà presso Red Stone, in via Giacomo Matteotti 389, a Ceccano.Per l’organizzazione ringraziamo i nostri referenti a Ceccano: Emanuela Piroli, Diego Protani, Valentino Bettinelli, Francesco Ruggiero, Fabio Querqui, Carlo Maura, Davide Di Stefano, Vincenzo Del Brocco e tutte e tutti i sostenitori che si stanno attivando per il sostegno ad Elly Schlein.

