Primarie PD, Iula: “Grande risultato di Schlein in provincia”

Oggi grande risultato alle primarie del Partito Democratico in provincia di Frosinone per Elly Schlein , grande partecipazione ma soprattutto grande entusiasmo da parte da parte dei tanti giovani che hanno creduto in queste elezioni e sono venuti a votare.

Grazie a tutte e tutti!

Sono ancora più soddisfatto per il risultato di Sora dove Elly vince e convince.

La politica vera, genuina, paga sempre.

Il nostro lavoro è stato importante ma soprattutto di qualità.

Ripartiamo da qui per ricostruire un nuovo PD: più di sinistra e più progressista.

Più spazio e ascolto per i giovani che in queste primarie hanno dimostrato una enorme volontà di partecipare alla vita di partito e che meritano il giusto riconoscimento: rappresentano l’unica opportunità che questo Partito ha per tornare a fare la differenza e parlare davvero a tutte e tutti.

Elly Schlein Segretaria Nazionale del PD rappresenta un grande cambiamento e siamo pronti a fare la nostra parte.

Comunicato stampa a firma di Massimiliano Iula, Segretario Provinciale GD Frosinone