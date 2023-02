Primarie, PD Frosinone: oltre 9mila cittadini ai seggi

“Nella provincia di Frosinone, alle primarie del Partito democratico, su oltre 70 seggi presenti nei diversi comuni hanno votato 9.150 persone. Per Stefano Bonaccini 5394 (59,18%) mentre per Elly Schlein 3720 (40,82%). Ringrazio i segretari di circolo, il gruppo dirigente provinciale e tutti i volontari che hanno reso possibile questa grande giornata di democrazia. Un grande grazie alla commissione per il congresso, in particolare alla Presidente Lucia Lisi per il lavoro di queste settimane”.

Così in una nota la Federazione provinciale del Partito democratico di Frosinone che commenta il dato certificato dalla commissione per il congresso provinciale.

